بالفيديو.. إعلامي يكشف حقيقة اعتزال عادل إمام ومنعه من الخروج

كتب- إسلام لطفي:

علق الإعلامي محمود سعد، على تصريحات الفنانة مادلين طبر عن الفنان إمام بقولها "متحبسوش عادل وسيبوه يخرج للناس"، قائلًا: "معندهاش سوء نية إطلاقًا لكن هي مينفعش تقول معنى يظهر للناس أن أهل عادل إمام حبسينه، لأنها فنانة وكلامها يُؤخذ به ويُنصت إليه وقد تكون سمعته من فنانة أخرى وممثلة معروفة ونجمة".

وقال خلال بث مباشر له على صفحته الرسمية على "فيسبوك": عادل إمام عرف يعمل حاجة عظيمة جدًا في حياته، بالإضافة إلى سعيه أنه يكون موجود نجم، وقعد 50 سنة وأكتر نجم كبير.

وأضاف: وقدر يُكوِّن أسرة ويكون زوج وأب ممتاز وعمل ده بنجاح ساحق، وكان شاطر جدًا، وهو في ذاكرته فنانين كتير معرفوش يعملوا الحكاية دي.. ومينفعش أتكلم عن عائلة وتفاصيل عائلة بحجم عائلة عادل إمام وما لها من مكانة في قلوب الملايين بطريقة تدي إيحاء مش حقيقي.

وتابع: مش بعاتب على مادلين لكن اللي يتكلم عن أسرة لا بد يكون متأكد من كلامه، لأن كلامها يوحي أن أسرته حابسينه.. والوضع مختلف لأنه كلمني وكلم ناس كتير وده شأن عائلي 100% في عائلة متماسكة ومتحابَّة وممتازة، ومفيش حد ليه حق أنه يتدخل، ولا يصح حد يقول كلام زي ده على عادل إمام، حتى إذا مُنع عادل إمام لأي سبب صحفي أو عائلي فده شأنهم 100%، فميصحش أننا نتدخل فيه.