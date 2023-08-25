ضبط مجموعة من الحلي والعملات الأثرية قادمة من اليمن بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك الوارد الجوى بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي عددا من القطع الأثرية القادمة من دولة اليمن داخل طرد شحن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الوارد بمصر للطيران (القطاع الخاص) برئاسة مايسة السيد مدير الجمرك، اشتبهت إيمان أحمد مأمور الحركة فى مشمول بوليصة شحن واردة من دولة اليمن، والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 3 طرود إكسسوارات .

وقرر كل من مصطفي أحمد وعادل عبد النبي مديرى الجمرك، تشكيل لجنة من إيمان أحمد مأمور الحركة ومحمد عبد الرحمن رئيس قسم الحركة ومحمد وحيد وعماد رفاعي مديرى الحركة للمعاينة الفعلية، وتبين وجود مجموعة من المشغولات المعدنية وعدد من العملات المعدنية والحلى القديمة يشتبه أن تكون أثرية .

وتم العرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية وتشكيل لجنة مشتركة، أفادت أن المشغولات المعدنية المثبت بها عملات معدنية ترجع لعهد الملك عبدالعزيز آل سعود وبعض العملات المعدنية مختلفة الفئات والأحجام ومجموعة من الحلى من الأصناف المضبوطة تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 ، والذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول، وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار لحين تسليمها لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وقرر رامى دياب مدير عام جمارك الوارد الجوى إتخاذ الإجراءات القانونيية وتحريز المضبوطات، تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .