صندوق "تحيا مصر" ينظم قافلة حماية اجتماعية لمحافظة الأقصر

القاهرة - أ ش أ

نظم صندوق تحيا مصر، اليوم، قافلة بمحافظة الأقصر لرعاية الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بقرية نجع العرب بمركز إسنا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن القافلة تضمنت المواد الغذائية والألحفة والبطاطين والمراوح والسجاد والمستلزمات المنزلية وأطقم أواني للطهي فضلًا عن لعب الأطفال.

وأضاف أن قوافل الحماية الاجتماعية تعتبر نموذجًا مثاليًا للتعاون والتكامل بين صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات والموارد اللازمة، وضمان وصول المساعدة إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية لكي ترفع أعباء المعيشة عن كاهلهم.

جدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة "جينيس" العالمية خلال عامي 2020 و2021 وهي: أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ) ألف كرتونة، وأكبر قافلة تبرعًا بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 ) جهاز طبي.