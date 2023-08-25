تبدأ من 18 ألف جنيه.. أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة السياحة، إن الشركات السياحية بدأت توثيق أوراقها رسمياً منذ إصدار الجريدة الرسمية ضوابط العمرة لموسم 1445 هـ هذا العام في عددها.

وأضاف "صادق" لـ"مصراوي" في تصريحات خاصة، أنه من المتوقع أن تبدأ أولي الرحلات خلال الأيام القليلة القادمة وتبدأ أسعار العمرة للفئة الاقتصادية من 18 ألف جنيه حسب البرنامج، فيما تبدأ من 50 ألف جنيه للفئة الاقتصادية حسب اختيار كل معتمر لبرنامج رحلته.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار العمرة خلال الموسم الجاري 1445 هجريًا من خلال رصد الأسعار بالشركات السياحية المختلفة كالتالي:

أسعار العمرة 1445 هجريًا

أسعار العمرة 2023 للبرنامج الاقتصادي

- يصل سعر الفرد فى الغرفة الثنائية إلى 35 ألف جنيه.

- يصل سعر الفرد فى الغرفة الثلاثية إلى 31000 جنيه.

- يصل سعر الفرد فى الغرفة الرباعية إلى 28 ألف جنيه.

أسعار العمرة 2023 لبرنامج الـ 5 نجوم

الفرد في الغرفة مستوى الـ 5 نجوم، سنجل يصل إلى 91 ألف جنيه.

الفرد في الغرفة مستوى الـ 5 نجوم، ثنائي يصل إلى 51 ألف جنيه.

الفرد في الغرفة مستوى الـ 5 نجوم، ثلاثي يصل إلى 46 ألف جنيه.

الفرد في الغرفة مستوى الـ 5 نجوم، الرباعي يصل إلى 43 ألف جنيه.