معهد الفلك: الأحد أفضل وقت لتصوير ومشاهدة كوكب زحل بالعين المجردة

القاهرة - أ ش أ

يستعد المتخصصون وهواة الفلك لرصد ومتابعة وتصوير كوكب زحل بعد غد الأحد حيث سيكون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض، ويضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون في قمة لمعانه وأكثر إشراقا مقارنة بأي وقت آخر في العام.

وقال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن كوكب زحل في هذا الوقت سوف يشرق مع غروب الشمس ويبقى مشاهدا طوال الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي مما يمنح عشاق مشاهدة الظواهر الفلكية فرصة مثالية لإلقاء نظرة على الكوكب".

وأضاف أن زحل، سيظهر بالعين المجردة السليمة كنقطة لامعة في السماء، وباستخدام التلسكوبات سيتمكن المتخصصون وهواة الفلك من مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة، موضحا أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والجبال.

ونوه بأن زحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة، ويمتلك أكثر من 100 قمر، لذلك فإن هذا الكوكب من أجمل كواكب المجموعة الشمسية المشاهدة عبر التلسكوبات.

يذكر أنه في مايو الماضي اكتشف علماء الفلك 62 قمرا جديدا حول زحل، ما يرفع العدد الإجمالي لأقمار الكوكب ذي الحلقات الأيقونية إلى 145 قمرا، مقابل 95 قمرا لكوكب المشترى، وتم تصنيف أقمار زحل المكتشفة حديثا على أنها "أقمار غير منتظمة"، ويشير هذا المصطلح إلى الأجسام التي يعتقد أنها دخلت المدار بتأثير جاذبية الكوكب وينتهي بها الأمر بالدوران حوله.