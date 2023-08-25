برلماني: ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية ضرورة تقتضيها المصلحة الوطنية

كتب- نشأت علي:

قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن: إن إعلان الحزب تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء بعد مشاورات مستفيضة على كافة المستويات التنظيمية، وهو القرار الذي حظي بإجماع واسع داخل الحزب، لأهداف وطنية خالصة منها الحفاظ على الأمن القومي المصري، والاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر في عهد الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الرئيس تبنى عدد من الإصلاحات والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي خطت الدولة فيها خطوات واسعة، ولابد من إتاحة الفرصة كاملة أمامه لتنفيذ خطة التنمية التي بدأت في جميع القطاعات بالدولة.

وقال "فرج"، إن ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أصبح ضرورة تقتضيها المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن حجم الإنجازات التي تمكنت مصر من تحقيقها في جميع المجالات الصناعية والزراعية والأمنية والعسكرية والصحية، تخلق بداخلنا إصرار على ضرورة الحفاظ على استقرار هذا البلد من أجل استكمال ما بدأناه دون أي تغيير، مؤكدًا على ثقته في فطنة ووعي الشعب المصري الذي تحمل فاتورة هذه النهضة على مدار السنوات الماضية في إعلاء المصلحة الوطنية والوقوف خلف دولته وحماية استقرارها ودفع مسيرة التنمية التي بدأت منذ وصول الرئيس السيسي إلى الحكم.