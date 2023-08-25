إعلان

BBC

السيمفوني ووسط البلد في ثاني ليالى مهرجان القلعة.. السبت

08:00 ص الجمعة 25 أغسطس 2023
  • عرض 5 صورة
    ليالى مهرجان القلعة
  • عرض 5 صورة
    ليالى مهرجان القلعة
  • عرض 5 صورة
    ليالى مهرجان القلعة
  • عرض 5 صورة
    ليالى مهرجان القلعة
  • عرض 5 صورة
    ليالى مهرجان القلعة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد شاكر
يقام مساء السبت 26 أغسطس حفلان متتاليان على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ففي الثامنة مساء يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز.

وفي العاشرة مساء يتغنى فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، انتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها.

سوق مصراوى

ليالى مهرجان القلعة مسرح المحكى مهرجان قلعة صلاح الدين أوركسترا القاهرة السيمفوني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلماني: ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية ضرورة تقتضيها المصلحة الوطنية
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"زيف موته وهرب"..تكهنات حول مصير قائد فاجنر في الطائرة المنكوبة