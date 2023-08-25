برلماني يكشف أهمية إنضمام مصر لتجمع البريكس



كتب- سامح سيد؛

أكد النائب مجدي الوليلي عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، أهمية انضمام مصر لتكتل البريكس الذي يضم أكبر تجمع اقتصادي على مستوى العالم حيث يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا، مضيفاً أن هذا التجمع يمثل 26٪؜ من تعداد سكان الكرة الأرضية وسيكون لديه القدرة على مواجهة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية والأوروبية.

وقال البرلماني: إن انضمام مصر للتجمع رسالة قوية للعالم بأن مصر دولة قوية اقتصادية كبيرة وما تم من بذله من مشروعات مهمة في البنية التحتية والأساسية تمثل في انضمام مصر لهذا التجمع.

وأكد الأهمية الكبيرة لوجود الصين خاصة أنها دولة متقدمة اقتصاديًا وهناك تعاون كبير بين مصر والصين لإقامة مشروعات كبرى في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس إضافة إلى تفعيل دخول صادرات مصر للبرازيل ولدول جنوب أمريكا للوصول إلى تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار في الصادرات المصرية.

واعتبر "الوليلي"، أن انضمام مصر لتجمع البريكس يعتبر رسالة مهمة وإضافة كبيرة للبريكس لكونها من أكبر الأسواق في المنطقة وبلغ تعداد سكانها 105 مليون نسمه كسوق ستستفيد منه البريكس فضلًا عن أن انضمام مصر للبريكس يحقق لها ميزة نسبية في تخفيف الطلب على العملة الدولارية فيحقق نوعًا من التوازن النسبي.