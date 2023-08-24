التموين تتعاقد على 124 ألف طن زيت خام صب مستورد

كتب- محمد سامي:

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بممارسة دولية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية على كمية 124 ألف طن زيت خام صب مستورد منها كمية 109 ألف طن زيت عباد خام و كمية 15 ألف طن زيت صويا خام للمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت لستة شهور.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية.