غدا.. انطلاق مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ 31



كتب- محمد شاكر

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداة الى الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وذلك فى الثامنة مساء غد الجمعة 25 أغسطس بمسرح المحكى.

يخرج حفل الافتتاح مهدى السيد ويستهل بالسلام الوطنى يعقبه استعراض لاسقاطات ضوئية من تصميم عبد المنعم المصرى وموسيقى تامر غنيم، بعده تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا 11 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدى نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجى، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

يلي ذلك العرض الفنى حيث تقدم المطربة السورية فايا يونان عدد من أعمالها الخاصة منها غن، مثل اليوم، يا ليته يعلم، يا قاتلي، فى الطريق إليك، أحب يديك إلى جانب نخبة من اعمال زمن الفن الجميل ، ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها جايلكم يا اللى وحشتونى، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر اضافة الى مختارات من اعمال الطرب.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى.

حيث يشارك في المهرجان هذا العام كل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.