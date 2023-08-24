الفريق محمد عباس يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تشغيل خط طيران مباشر



كتب - محمد عبيد

بحث الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى ، مع السفير كيم يونج هيون السفير الجديد لدولة كوريا الجنوبية بالقاهرة ، تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدنى .

ورحب وزير الطيران المدني بالسفير الكوري متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الكورية في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توطيد هذه العلاقات من خلال تبادل الخبرات ودعم خطط التعاون الاستثماري بين الجانبين بما يُحقق المصالح المُشتركة للشعبين الصديقين.

وأعرب الفريق محمد عباس، عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب الكوري لتشغيل خط طيران مباشر يربط مصر بكوريا الجنوبية لدفع حركة السياحة والاقتصاد وارتفاع معدلات التبادل التجاري بين الدولتين.

من جانبه أكد السفير كيم يونج هيون على أن بلاده ترحب بافاق التعاون المشترك وتعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع توافر الفرص الواعدة داخل الدولة المصرية في مجالات متعددة ومن بينها الطيران المدني.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية بجهود وزارة الطيران المدني المستمرة في تنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك من خلال افتتاح العديد من المطارات في المناطق ذات المقاصد السياحية الهامة مثل مطار سفنكس، الذي يعُد من المطارات الواعدة خاصة بالنسبة للسائحين الكوريين لما تتمتع به هذه المنطقة من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة فى العالم، معرباً عن أمله بتشغيل خط طيران مباشر بين البلدين في القريب العاجل.