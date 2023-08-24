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الانتهاء من تطوير طريق الحوفي بمدينة ٦ أكتوبر

05:42 م الخميس 24 أغسطس 2023
  • عرض 3 صورة
    تطوير طريق الحوفي بمدينة ٦ أكتوبر
  • عرض 3 صورة
    تطوير طريق الحوفي بمدينة ٦ أكتوبر
  • عرض 3 صورة
    تطوير طريق الحوفي بمدينة ٦ أكتوبر
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كتب- محمد أبو بكر:
كشف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، عن انتهاء أعمال تطوير طريق الحوفي (طريق النادي سابقا)، الذي يفصل بين نادي أكتوبر و الحي السابع ويربط بين المحور المركزي الموازي ومحور جمال عبدالناصر.

وقال "النجار": إنه تم توسعة طريق الحوفي من خلال إضافة انتظار موازي بالطريق، بالإضافة لرفع ساحات الانتظار الجانبية لتنظيم انتظار السيارات وتجهيز مسار للدراجات ضمن الخطة الشاملة لمسارات الدراجات بطرق المدينة ومحاورها.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة، والتي شملت صيانة واستبدال الأعمدة وكذا أعمال التشجير من أشجار ونخيل ومغطيات تربة بنظام الري الحديث؛ لتحسين الصورة البصرية.

سوق مصراوى

تطوير طريق طريق الحوفي عادل النجار مدينة أكتوبر

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