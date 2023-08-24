طلب إحاطة بشأن الإهمال الذى يتعرض له كشك "المحمل" الأثري
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن الإهمال الذى يتعرض له كشك "المحمل" الأثري بمحافظة القاهرة.
وقالت "سليم": تلقيت خلال الفترة الأخيرة، عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين، بشأن الإهمال الشديد الذى أصاب كشك "المحمل"، المسجل كأثر تاريخي بمحافظة القاهرة والذي كانت تخرج منه كسوة الكعبة المشرفة.
وأضافت أن ذلك الكشك يقع أسفل سور قلعة صلاح الدين في الطريق القادم من عند مسجد السلطان حسن والمؤدي إلى ميدان السيدة عائشة، ومنه كانت كسوة الكعبة تخرج كل عام، حيث كانت تصنع في دار الكسوة بالخرنفش، وتنقل بعدها للكشك لتنطلق منه في موكب المحمل، وظل على هذا الحال حتى عام 1962.
وأضافت،: هذا المكان القيم أصبح للأسف يعاني الإهمال الشديد الذى يصل لدرجة الخراب الكامل، رغم أنه مسجل أثر لدى هيئة الآثار المصرية، ولايجوز بقائه على هذا الحال المهدم والمحترق ما يجعله مأوى للمنحرفين.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 450 جنيها.. أفضل ساعة سمارت 2023 مقاومة للماءتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ملابس اليوم الرياضي وحصة الألعاب بالمدارس للأطفالتفاصيل
-
يبدأ من 49 جنيها.. أحدث صيحات موضة التيشرت الرجاليتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 21 جنيه أفضل بوتجاز غاز لعام 2023تفاصيل
-
بقسط شهري يبدأ من 175 جنيها.. أفضل ثلاجة 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفساتين للنساء في صيف 2023.. بأسعار تبدأ من 159 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: