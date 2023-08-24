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تعيين المستشار تامر فرجاني قائما بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية

04:00 م الخميس 24 أغسطس 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

‎أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 359، بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني، بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائما بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتبارا من 2 سبتمبر 2023.

‎كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبا عاما اعتبارا من 19 سبتمبر 2023.

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الرقابة الإدارية تامر فرجاني الرئيس عبد الفتاح السيسي

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