تعيين المستشار تامر فرجاني قائما بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية
كتب- محمد سامي:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 359، بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني، بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائما بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتبارا من 2 سبتمبر 2023.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبا عاما اعتبارا من 19 سبتمبر 2023.
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