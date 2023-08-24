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قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما

03:55 م الخميس 24 أغسطس 2023

الرئيس السيسي ووزير العدل

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كتب- محمد سامي:

‎أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبا عاما اعتبارا من 19 سبتمبر 2023.

ويأتي تعيين النائب العام الجديد خلفا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام الحالي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم الخميس، اجتماعا مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لبحث عدد من القضايا والموضوعات.

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النائب العام شوقي عياد حمادة الصاوي الرئيس السيسي محمد شوقي عياد

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