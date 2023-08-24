وزير التنمية المحلية: تشغيل 109 مجمعات حكومية بقرى "حياة كريمة"

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الوحدات والإدارات المركزية لمتابعة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها البرامج والمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات.

وفي بداية الاجتماع، حرص وزير التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات المرحلة الأولى حيث يبلغ العدد الإجمالي 332 مجمعا حكوميا ويتم توصيل المرافق والأثاث بالكامل لتلك المجمعات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تشغيل حوالي 109 مجمعات وجار استكمال باقي المجمعات وفقا للجدول التنفيذي.

ووجه "آمنة" بضرورة المتابعة المستمرة من الوحدة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة لباقي المجمعات وعمليات الاستلام الابتدائي لها وتسليم المساحات المخصصة لهيئة البريد المصري.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية توجيهات الرئيس السيسي بالمتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات "حياة كريمة" لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات بقرى الريف المصري.

كما شهد الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية لمعدلات تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي الحالي 2023 – 2024 والتي يتم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأكد اللواء هشام آمنة اهتمام الوزارة بالتوسع في برامج التدريب وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات بما يسهم في إحداث تغير نوعي بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة مع الانتقال إلى العمل رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد ووضعها على رأس أولويات خطط الدولة التنموية وتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بمحافظات الصعيد.

وتم الإشارة إلى أن برنامج تنمية الصعيد حقق عددا من النجاحات خلال مدة تنفيذه حتى الآن بتنفيذ مشروعات حوالي 4595 مشروعات بإجمالي استثمارات بلغت 16.8 مليار جنيه في العديد من القطاعات الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإنارة والطرق والنقل وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية والريفية والحضرية وتطوير وتنمية المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، حرص وزير التنمية المحلية على متابعة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وبعض مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع التراكمات التاريخية بالإضافة إلى تقارير متابعة عمل شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة ببعض المحافظات ومن بينها القاهرة والإسكندرية والمنوفية وبورسعيد والدقهلية والإسماعيلية وبني سويف والأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والتي تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات وتشغيل مصانع تدوير القمامة وإدارة المدافن الصحية الآمنة.

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الحكومة على إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول والعمل ضمن المنظومة الجديدة والاستفادة من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية بما يساهم في تحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية ليشعر المواطنين بصورة مستمرة بوجود تحسن في منظومة النظافة بجميع المحافظات.

وشهد اللقاء كذلك متابعة منظومة شكاوى المواطنين عبر مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة والتعاون مع المحافظات في هذا الملف المهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقي الشكاوى من المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بما يحقق رضا المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إتاحة الوزارة والمحافظات العديد من المنصات لتلقي الشكاوى عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والواتس آب والخطوط الساخنة.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود الوزارة لتوفير فرص العمل بالمحافظات المصرية عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية حيث استعرض اللواء هشام آمنة ما تم تحقيقه حتى الآن في "مشروعك" حيث تم تمويل حوالي 206.8 ألف مشروع بقروض بلغت 26.9 مليار جنيه وساهم في توفير حوالي 1.47 مليون فرصة عمل للشباب والمرأة بالمحافظات.

وشدد اللواء هشام آمنة، على أهمية متابعة جميع القطاعات بالوزارة لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وضرورة المرور من فرق العمل المشكلة بالوزارة للمتابعة على أرض الواقع والتحديث المستمر لكل البيانات والموقف التنفيذي لتلك المشروعات.