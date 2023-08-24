خبأها راكب في ملابسه.. إحباط محاولة تهريب نقود بمطار برج العرب
الإسكندرية - محمد عامر:
أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بالمخالفة لقانون النقد وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته.
كان رجال الجمارك اشتبهوا في الراكب "م.ح.ا"، مصري الجنسية أثناء إنهاء إجراءات الركاب الذاهبين إلى جدة على رحلة خطوط طيران إبر كايرو، وبسؤاله عما إذا كان يحمل اشياء يقر عنها للجمارك أجاب بالنفي.
وقرر مصطفى حسين نائب مدير الجمرك تشكيل لجنة لتفتيش الراكب ذاتياً، حيث تبين وجود 165 ألف و500 جنيه مصري وعملات أجنبية متنوعة مخبأة بين طيات ملابسه.
قرر مصطفي العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 31 لسنة 2023.
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