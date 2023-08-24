برلمانية: الرئيس حريص على بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة أطياف الشعب



كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبت بالدليل القاطع حرصه على تأسيس الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع أطياف الشعب المصري وذلك من خلال تأكيد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأشادت "أمل سلامة" بالتوجيهات السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع مخرجات الحوار الوطني والأخذ بما جاء فيها؛ موضحة أن الرئيس حريص على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.

وأشارت إلى أن إحالة الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني للجهات التشريعية والتنفيذية يعد التزاما جديدا من الدولة تجاه المواطن، لافتة إلى أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتي تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.