"مرفق الكهرباء" يصدر 5 قرارات لتشجيع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة

كتب- محمد صلاح:

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض القرارات التي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وجاءت هذه القرارات الجديدة الصادرة من مرفق الكهرباء تفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأهمها:

1- الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما إعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

2- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.

3- إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج لكل مشروعات الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات.

4- إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.

5- الموافقة على إصدار 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء (إنتاج – توزيع).​