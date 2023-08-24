وكيل "خطة البرلمان": انضمام مصر لمجموعة بريكس يعكس قوتها ومكانتها الاقتصادية

كتب- سامح سيد:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انضمام مصر رسميا لمجموعة البريكس خطوة مهمة على الطريق الصحيح وتعكس قوة مصر ومكانتها ونجاح سياستها الاقتصادية وعدم انكفائها على معسكر بعينه.

وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس، أن مصر إضافة مهمة للبريكس لكونها من أكبر الأسواق في المنطقة وبلغ تعداد سكانها 105 ملايين شخص كسوق ستفيد منه البريكس؛ فضلا عن أن انضمام مصر للبريكس يحقق لها ميزة نسبية في تخفيف الطلب على العملة الدولارية فيحقق نوعا من التوازن النسبي.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى بريكس سيحقق فوائدا مهمة بل يعتبر بمثابة "انقلاب اقتصادي" في النسب الاقتصادية التي يستحوذ عليها هذا التجمع وفي نسبة سكان العالم المشاركين فيه.

وتم الإعلان منذ قليل في قمة دول البريكس، عن الاتفاق على انضمام مصر والسعودية والإمارات لمجموعة دول البريكس، المكون من الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا

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