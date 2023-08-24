وزير الري يتابع استعدادات موسم السيول والأمطار الغزيرة

كتب- مصراوي:

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا عن إجراءات الوزارة للاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة القادم.

وقال سويلم، في بيان، الخميس، إن مركز التنبؤ التابع للوزارة يرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بـ3 أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فوري عبر جروب واتساب تشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي يشير التنبؤ إلى حدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية بالتزامن مع المتابعة المستمرة لجاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحامات مائية.

ويقوم المركز بعدد من الدراسات فيما يتعلق بالتنبؤ بالتغيرات المناخية بعيدة المدى وذلك طبقا للسيناريوهات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ووجه الدكتور سويلم، بمواصلة العمل على تحديث النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ بالأمطار لتحقيق المتابعة المستمرة للحالة المناخية، بما يُمكن متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب الذي يُحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وأضاف الوزير أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء ما يقرب من 1470 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والسيول بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف المهم في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه.

وتتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل في قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدوري على 117 مخر سيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها، الأمر الذي يؤدي لارتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضي المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.