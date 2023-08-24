"مرفق الكهرباء" يصدر قرارات هامة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة
كتب-محمد صلاح:
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك مؤخرا بعض القرارات التي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقه الجديدة والمتجددة وتفعيلا لقرارات المجلس الاعلى للاستثمار وأهمها:
1- الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما إعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.
2- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.
3- إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات.
4- إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.
5- الموافقة على إصدار 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( إنتاج – توزيع ).
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