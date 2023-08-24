فنيين وسائقين.."الكهرباء" تبدأ إجراء حصر للإعلان عن تعيينات جديدة بشركات التوزيع



كتب-محمد صلاح:

كشفت مصادر مختلفة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلف نائبه المهندس أسامة عسران التواصل مع رؤساء شركات التوزيع لإعداد حصر بكافة احتياجات الشركات من العمالة المختلفة التي تضم ( مهندسين وفنيين وسائقين) على أن يقدم رئيس كل شركة احتياجاته من العمالة خلال الفترات المقبلة بعد شكاوى نقص وقلة العمالة في الشركات وعدم وجود بدائل.

وأكدت المصادر المختلفة في تصريحاتها لمصراوي،أن رؤساء الشركات بدأوا في سرية إعداد بيانات مكتملة بكافة الاحتياجات من العمالة الفنية لمواجهة النقص الشديد في العمالة وكذلك مواجهة زيادة أعداد المشتركين المستفيدين من خدمات الكهرباء وكذلك التوسع فى تنفيذ خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية..

ومن المقرر أن يعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماع موسع مع نائب الوزير وجميع رؤساء شركات التوزيع لمناقشة واستعراض كافة احتياجات كل شركة على أن تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر إدارة الملف بالكامل وتدبير احتياجات الشركات من العمالة من خلال الإعلان عن مسابقة كبرى للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٥ .