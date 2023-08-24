بعد فتح التقدم للمعلمين والإداريين.. مميزات العمل بمدارس مبادرة "ابدأ"

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للانضمام لفريق عمل مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بنظام التكنولوجيا التطبيقية.

وأكدت المبادرة أن التقديم يبدأ خلال الفترة من 23/8/2023 حتى 2/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتقديم على أكثر من 30 وظيفة مختلفة.

وينشر " مصراوي" مميزات المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية خلال السطور الآتية:

-توفر بـيـئـة تـعـليـمية منضبطة تُطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتُـواكب التطور التكنولوجي.

- تـوفر تدريبـات دوريـة باستمرار لتأهيل ورفـع كفـاءة المعلمين والمدربين والإداريين لضمان مواكبة معايير الاعتماد الدولي

- الحصول على العديد من الحوافز المادية المرتبطة بجودة الأداء، والتمثيل الـرسـمـي للمـدارس في المؤتمرات والمعارض.

- تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.

- تشييد المصانع الجديدة فى مصر.

- مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

- توفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

وكانت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أطلقها عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022.