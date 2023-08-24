رئيس "المحطات النووية" يكشف موعد تنفيذ الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة بمفاعل الضبعة

كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية،إنه من المخطط أن تتم أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك بعد حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ونوه رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة لمصراوى، إلى أن الزيارة التفتيشية الأخيرة جاءت تتويجا لمجهودات فرق العمل الخاصة بهيئة المحطات النووية التى تتميز بإمتلاكها خبرات كبيرة تم اقتباسها من الزيارات التفتيشية السابقة للوحدات الأولى والثانية والثالثة نتيجة ثمرة للتعاون المستمر والتواصل الفعال بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الصبات الخرسانية لقواعد مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الاول بقدرة 1400 ميجا وات، منوها إلى أنه من المتوقع تركيب مصيدة قلب المفاعل الاول تزامنا مع إحتفالات 6 أكتوبر المقبل.

يذكر أن تتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.