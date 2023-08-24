رئيس "حقوق إنسان" النواب: ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة ضرورة وطنية وقومية

كتب - سامح سيد:

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة أصبح ضرورة وطنية وقومية لعدة أسباب فى مقدمتها استكمال الانجازات والمشروعات القومية العملاقة الى أطلقها بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وقال فى تصريحات خاصة لمصراوي، إن الرئيس السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يعطى أكبر اهتمام لملف حقوق الانسان محلياً واقليمياً ودولياً مؤكداً الى أن الرئيس السيسى بعث برسالة للعالم كله بعدم اختزال ملف حقوق الانسان فى محور السياسة، وإنما لابد من الاهتمام بملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل ولذلك جعل حقوق الإنسان فى مصر تتضمن حقوق التعليم والصحة والسكن الكريم ليس للمصريين فقط ولكن لكل من يعيشون على ارض مصر من مختلف الجنسيات الافريقية والعربية والاجنبية فهناك أكثر من 9 مليون مواطن داخل مصر من مختلف جنسيات العالم يتمتعون بجميع الحقوق مثلهم مثل المصريين.

وقال النائب طارق رضوان إن الرئيس السيسى غير وجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر وأطلق دعوة الحوار الوطنى وتعهد بتنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن الحوار الوطنى فى جميع محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير وحرصه على تنفيذ كل ما صدر من لجنة العفو الرئاسى واستخدم صلاحياته الدستورية فى الافراج عن المسجونين.

وأكد النائب طارق رضوان، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبح لها دورها التاريخى والمحورى وأصبحت كلمتها مسموعة تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية مشيراً الى أن علاقات مصر مع مختلف دول العالم اصبحت تحظى باهتمام كبير نظراً لسياساتها الواضحة تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية