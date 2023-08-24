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بحضور وزير الشباب ورئيس الإذاعة.. انطلاق منتدى علاء الدين للطفل الإثنين

03:00 ص الخميس 24 أغسطس 2023

حسين الزناتي و وزير الشباب

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كتب- إسلام لطفي:

تطلق مجلة علاء الدين، التابعة لمؤسسة الأهرام الاثنين المقبل، فعاليات "منتدى علاء الدين لقضايا الطفل" والذى يتناول أهم ما يواجهه أطفال مصر من قضايا وموضوعات تواجهه، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ومحمد نوار رئيس الإذاعة.

وقال حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين ووكيل نقابة الصحفيين، إن الغرض الأساسى من المنتدى هو الحديث والتعبير عن الأطفال، بالإضافة إلى ماتقدمه من محتوى موجه إليهم، وهو الدور الذى يكتمل بها دورها الإيجابى مع النشء، استكمالاً لجهود الدولة المصرية ودور المؤسسات الصحفية الكبرى فى رسالة الوعى والتثقيف للأجيال القادمة.

وأضاف الزناتى: تتناول الفاعلية حواراً مفتوحاً مع وزير الشباب والرياضة ومناقشة موضوع "الإعلام .. وقضايا الطفل " مع رئيس الاذاعة المصرية محمد نوار والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة والكاتبة والإعلامية سماح أبوبكر عزت.

وتدير الحوار واللقاء الإعلامية داليا أشرف، بينما يتم على هامشه توزيع جوائز مسابقة نجوم علاء الدين لاكتشاف المواهب الإبداعية للنشء فى مجالات التقديم الإعلامى والقصة القصيرة والكتابة الصحفية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقطاع النشء بها برئاسة جيهان حنفى وكيل الوزارة لتنمية النشء وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بالوزارة.

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مجلة علاء الدين مؤسسة الأهرام منتدى علاء الدين لقضايا الطفل وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى حسين الزناتي نقابة الصحفيين

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