"اقتصادية النواب" تطالب الجامعات المصرية بالمشاركة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية

كتب - نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإطلاق جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة للوحدة المحلية بقرية برنشت بمحافظة الجيزة، مؤكداً الأهمية الكبيرة لدور جامعة القاهرة فى خدمة مختلف المدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى المحافظات بصفة عامة وعلى مستوى محافظة الجيزة بصفة خاصة.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن جامعة القاهرة بقيادة العالم المستنير الدكتور محمد مختار عثمان الخشت رئيس الجامعة أصبح لها دورها المهم والناجح فى دعم ومساندة مختلف المبادرات الرئاسية التاريخية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها مبادرة "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" وحياة كريمة لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وذلك من خلال اطلاق جامعة القاهرة للعديد من القوافل التي تطلقها الجامعة على مستوى الجمهورية، في إطار تفعيل دورها الخدمي والتنموي تجاه المجتمع المصري.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من مختلف الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة أن يكون لها دورها الفاعل مثل جامعة القاهرة فى دعم ومساندة مثل هذه القوافل لخدمة المجتمعات المحيطة بها مؤكداً أن الجامعات المصرية اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

وكان الدكتور محمد الخشت قد أكد أن القافلة التنموية الشاملة لقرية برنشت بمحافظة الجيزة ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر المتميزة في تخصصات مختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والتربية النوعية، لافتًا إلى أنها تأتي ضمن مبادرة "أنت الحياة" التي تطلقها مؤسسة حياة كريمة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن القافلة قدمت خدماتها على مدار 5 أيام متتالية، وتضمنت تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية المختلفة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وتقديم الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى إعداد برامج توعوية في مجالات متعددة منها الأسنان والسموم والتمريض، وتوزيع فرش ومعجون، كما نظمت ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار مبادرة "صنايعية مصر"، وقدمت حفلًا فنيًا لأهالي القرية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على إطلاق القوافل الطبية والتوعوية للمناطق بشكل مستمر أنطلاقًا من إدراكها لضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، وتسخير كافة إمكاناتها لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات، والمساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لفئات المجتمع عامة وغير القادرين خاصة، وبالتالي المساهمة الفعالة للنهوض بصحة المواطنين والعمل على تخفيف العبء المعيشي عن كاهلهم.

ووجه الدكتور محمد الخشت، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بجميع محافظات مصر، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم أهالي هذه القرى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إطلاق جامعة القاهرة للقوافل الطبية والتوعوية والتنموية الشاملة يأتي في إطار المشاركة الفعالة والايجابية في مبادرة "حياة كريمة" وفي ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها المساهمة في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم .