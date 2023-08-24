خلال شهرين.. طيران الإمارات: نقل 14 مليون مسافر بمعدل حمولة يزيد عن 80%

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة طيران الإمارات، نقل 14 مليون مسافر بمتوسط امتلاء علي الرحلات يزيد عن 80% وذلك على 50 ألف رحلة من وإلى 140 مدينة خلال شهري يونيو وأغسطس.

وأوضحت في بيان لها، أن الحجوزات للأشهر المقبلة أظهرت طلباً قوياً علي السفر في العالم، وشملت أهم الأسواق التي قدم منها الركاب خلال أشهر الصيف كلاً من المملكة المتحدة والهند وألمانيا وباكستان والسعودية والصين ومصر والكويت .

وتتوقع الشركة طفرةً أخرى في الطلب على السفر إلى دبي في الموسم الشتوي المقبل، حيث تحتضن المدينة مؤتمرات ومعارض عالمية وفعاليات رياضية ذات مستوى عالمي، واستقبلت دبي بالفعل أكثر من 8.5 ملايين زائر دولي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بزيادة أكثر من مليون زائر مقارنةً بالمدة ذاتها من العام الماضي .

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات:"شهدنا هذا الصيف طلباً قوياً على السفر عبر شبكتنا، على الرغم من ارتفاع ضغوط تكلفة المعيشة في العديد من الأسواق، ما يُظهر قيمة وضرورة السفر لدى الناس، سواء للعمل أم السياحة أو الدراسة أو زيارة الأهل والأصدقاء، وكذلك مدى أهمية التواصل جواً بين مختلف المجتمعات عبر العالم".