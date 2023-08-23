رئيس حزب "أبناء مصر" يعلن تأييده ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن المهندس مدحت بركات رئيس حزب "أبناء مصر"، اليوم الأربعاء، تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعبر المهندس رئيس حزب "أبناء مصر" عن تأييده لترشح الرئيس السيسي قائلًا ""نرى فيك عزة ونصرة وتاريخ وكبرياء ومستقبل هذا الوطن.. دامت جموع شعبكم العظيم خلفكم مؤيدين ومساندين بأرواحهم لرحلة البناء".

وأعلن حزب "أبناء مصر" فى بيان له اليوم الأربعاء، تأييده ودعمه ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ.

وقال الحزب فى بيانه، إنه اﻧطﻼًﻗﺎ ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الإﻧﺟﺎزات اﻟتي ﺗﺣﻘﻘت في ﻣﺻر ﻋﻠﻰ مدار 10 ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ في ﺟﻣﯾﻊ قطاعات اﻟدوﻟﺔ بشكل عام، واﻟﺗﻲ ﻗﺎدھﺎ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻣﻧذ ﺗوﻟﯾﮫ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظروف ﺻﻌﺑﺔ وسط ﺗﺣدﯾﺎت ﻋظﯾﻣﺔ ﻟم ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر.

أضاف: وﻧﺟﺣت ﻣﺻر ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة الرئيس السيسي وﺑﺗﻛﺎﺗف اﻟﺷﻌب ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار، وذﻟك ﺟﻧًﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت "ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ، اﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، اﺟﺗﻣﺎﻋًﯾﺎ، ودوليًا وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم.