المصرية للمطارات تناقش نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة وتحسين الخدمات

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كتب - محمد عبيد"

عُقد بمطار الغردقة الدولي اجتماعاً بمقر الشركة المصرية للمطارات لمراجعة نظام الإدارة المتكامل بالمطار في ضوء توجيهات وزير الطيران المدني بتطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والتوافق البيئى ورفع مستوى السلامة والصحه المهنية لجميع الجهات التي تتعامل مع المطار من (ركاب، عملاء، موردين و مقدمي الخدمات ) .

وحضر الاجتماع الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية للمطارات ، ورؤساء القطاعات بالشركة .

واستعرض مسؤولو قطاع المطابقة والسلامة من العاملين بالمطار موقف مطار الغردقة الدولي من سياسة نظام الإدارة المتكامل، وتم مناقشة تطبيق أحدث نظم الإدارة بالمطار مع الأخذ في الاعتبار معايير الجودة ، البيئة، السلامة والصحة المهنية .

وتم شرح مخرجات النظام الحالي مع عرض المخاطر التى تم تحديدها لأنشطة المطار المختلفة وكيفية السيطرة عليها، كما تم عرض الفرص المتاحة وكيفية استغلالها .