عمرة المولد النبوي 2023.. نصائح عاجلة من "غرفة السياحة"

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن أسعار رحلات العمر خلال الموسم الحالي 1445 هـ لن تزيد عن السنة السابقة، وتختلف باختلاف البرنامج الخاص بكل مُعتمر خلال رحلته.

وأضاف "السيسي" لـ"مصراوي"، أن إعلان وزارة السياحة والآثار لهذا الموسم شمل محاربة الكيانات الوهمية أو الموازية من خلال عدم إصدار تأشيرات إلا من خلال شركات السياحة والشركات السعودية.

ولفت نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق إلى أنه، لم يعد هناك وجود لشركات "الـ بي تو سي" التي توفر التأشيرات من خلال المواقع الإلكترونية، مشيراً إلى أن كل ما يتعلق برحلة العمرة سيتم من خلال " البوابة المصرية للعمرة"، وأن أول سبتمبر سيكون موعد انطلاق أولى الرحلات.

ووجه نصائحه للمعتمرين هذا العام، بضرورة التعاقد على برنامج واضح يشمل رحلة العمرة، والتأكد من أن الشركة مرخصة، والدفع من خلال مستندات رسمية وإلغاء جزئية " أهل الثقة والمشورة" لأنهم يمثلوا عبء مادي.

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