كلية "دار علوم" القاهرة تعقد محاضرة حول الاتصال والتسويق الشخصي والسيرة الذاتية
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كتب- عمر كامل:
استضافت كلية دار العلوم جامعة القاهرة على هامش الملتقى الوطني للتوظيف وريادة الأعمال من أجل مصر، محاضرة لطلاب وخريجي الكلية تحت عنوان التسويق الشخصي ومهارات التميز في سوق العمل.
وأشار الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، إلى تاريخ الكلية ومجالات التخصص المختلفة والجهات التي يمكن لخريج الكلية أن يعمل بها.
وأوضح بلبولة، أهمية بناء السيرة الذاتية والصورة الذهنية والاجتماعية الخاصة بكل طالب قبل تخرجه، مؤكدا أن تدريب الطلاب على المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث من أهم أهداف ملتقى التوظيف.
كما قدم الدكتور سيد مصيلحي، مدرب الموارد الشرية، محاضرة بعنوان بناء السيرة الذاتية واجتياز مقابلة العمل، درب الطلاب خلالها على تجنب أشهر الأخطاء في السير الذاتية ومقابلات العمل.
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