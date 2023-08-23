الأرصاد تكشف سبب سيول مرتفعات سانت كاترين والأمطار الغزيرة بالسعودية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كلمة السر في الأمطار الغزيرة التي ضربت المملكة العربية السعودية، أمس، والسيول التي حدثت على مرتفعات سانت كاترين، هي منخفض البحر الأحمر.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أن منخفض البحر الأحمر يتميز بجلب كتلة هوائية رطبة وساخنة متدفقة من البحر الأحمر وبحر العرب و المحيط الهندي، وتعمل الحرارة والجبال المتواجدة بالمنطقة على رفع كمية بخار الماء المتواجدة وعلى حسب نشاط المنخفض تكون الرطوبة المصاحبة له.

وأشارت إلى أن السحب الركامية تتكون حتى تتطور إلى مرحلة تسمى ( CB) والتى تنمو إلى ارتفاعات تصل ل ٥٠٠٠ و ٦٠٠٠ م أو أكثر والتى تحتوى على كمية طاقة هائلة، يقابل ذلك تبريد فى طبقات الجو العليا والذى يتسبب فى بداية انهدام لهذه السحب من الداخل، ويبدأ بهواء شديد هابط إلى الأرض يتسبب في العواصف الترابية، ثم يبدأ بعد ذلك الرعد والبرق، ثم أخيرا يتساقط مطر شديد الغزارة وهذا ما تتميز به هذه السحب، وتغطى هذه السحب مسافات تقدر بالكيلومترات، وهذا ما شهدناه فى أمطار المملكة العربية السعودية.