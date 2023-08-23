وزير السياحة يرأس اجتماعا لبحث حل مشكلات القطاع

كتب- محمد أبو بكر:

ناقش أحمد عيسى وزير السياحة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، اليوم، المشكلات التي تواجه قطاع السياحة.

وتم مناقشة عدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، والإشارة إلى التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والري لتوحيد رسوم و تراخيص المراسي السياحية.

وتم عرض نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات و فئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة و المطلوبة لترخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي والتي من المقرر أن يتم إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات اللازمة للموسم الشتوي المقبل وخاصة لـ منتج السياحة النيلية، ولا سيما ما يتعلق بالتأكيد على استمرار الهيئة العامة للنقل النهري لـ أعمال تكريك المجرى الملاحي لتلافي حوادث شحوط العائمات أثناء فترة السدة الشتوية.

وتم التأكيد على أهمية التنظيم والتنسيق الجيد في تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان لتفادي حدوث أى تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنه برامجها السياحية.