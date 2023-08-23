وزير السياحة: تنوع غير مسبوق بمصادر الأسواق السياحية

كتب- محمد أبو بكر:

أشاد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بالأداء المتميز الذي تشهده صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الحالية.

وقال وزير السياحة بحسب بيان الوزارة، الأربعاء، إن مصر حققت زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وفي معدلات إنفاقهم وكذلك التنوع الغير مسبوق في مصادر الأسواق السياحية، مثمناً على جهود أعضاء اللجنة والقطاع السياحي الخاص لتحقيق هذا الأداء ولا سيما في هذا التوقيت الهام دعماً للاقتصاد القومي ونمو وزيادة مصادر العملة الصعبة.

وأوضح عيسي، أن زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر ينعكس بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية وبالتالي على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم على زيادة معدلات الإنفاق السياحي.

وتطرق الاجتماع لاستعراض آخر مستجدات موقف أكواد الحريق بالنسبة لمراكز السفاري ويخوت السفاري السياحية، وكذلك الإحاطة بالموقف النهائي لبعض المنشآت الفندقية المتعثرة والجاري تطويرها.