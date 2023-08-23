ممر العريش/ طابا اللوجستي.. وزير النقل يتفقد مشروع إعادة تطوير خط السكة الحديد بطول 500 كم -صور

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواقع العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان/ بئر العبد؛ بطول 100كم (يتم تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كم وإعادة تأهيل مسافة 64 كم؛ حيث يتم رفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد وإعادة تركيب السكة مرة أخرى وإعادة تركيب سكة سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول إجمالي 14 كم).

وتفقد الوزير خط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول ٤٤كم (يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول نحو 24كم من غربلة بازلت ودك السكة)، بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كم وصولًا إلى ميناء شرق بورسعيد؛ بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككي.

تأتي هذه الجولة في إطار متابعة مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا؛ البالغ إجمالي أطواله نحو 500 كم؛ حيث اطلع الوزير على التقدم في معدلات إنشاء خط بئر العبد- العريش بطول 81، وكذلك إنشاء خط العريش/ النخل/ التمد/ طابا؛ بطول 275كم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزًا عالميًّا للتجارة واللوجستيات، وفي إطار متابعة أحد تنفيذ أهم الممرات اللوجستية الجاري إنشاؤها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وهو ممر العريش/ طابا اللوجستي الذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد العريش/ طابا، وهو امتداد لخط الفردان/ بئر العبد/ العريش مرورًا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

وتابع وزير النقل تقدم العمل في تجديد واستعادة كفاءة المحطات؛ حيث أنهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطة بئر العبد خلال ٤٥ يومًا، وجار العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى؛ مثل القنطرة شرق وجلبانة ورمانة وبالوظة، وسيتم إنشاء محطة جديدة في العريش.

وتابع الوزير تقدم أعمال إنشاء كوبري معدني جديد بمنطقة الفردان وأعمال إعادة تأهيل الكوبري القائم "كوبري الفردان"؛ هو كوبري معدني بطول ٦٤٠ مترًا يتكون من جزأين يمر أعلى قناة السويس، وتم الانتهاء من إنشائه في ٢٠٠١، وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء، وذلك لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادي وسيناء، وتتضمن الأعمال إنشاء كوبري معدني جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزأين؛ كل جزء بطول ٣٢٠ مترًا وأعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبري القائم وأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين في الجزيرة الفاصلة بين القناتين، وربط الكوبري غرب القناة بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط الفردان رفح وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس، وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات (مياه- كهرباء- إشارات)، وإنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة.

وشدد وزير النقل على تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع وفقًا للجدول المخطط.

وصرح الوزير بأنه تم اليوم متابعة أحد أهم المكونات الرئيسية للممر اللوجستي العريش/ طابا؛ وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي نحو 500 كم؛ حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع، إذ سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية، ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج؛ حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الممر اللوجستي العريش/ طابا هو ممر تنمية جديد يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

وتفقد وزير النقل يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة، أعمال رفع كفاءة وتوسعة المسافة من القنطرة شرق حتى بالوظة، بطول 19 كم، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتكلفة 153.6 مليون جنيه؛ حيث تتم إضافة حارة ثالثة باتجاه القنطرة شرق.

وتابع وزير النقل أثناء جولته أعمال رفع الكفاءة بتقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (FDR) في المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظة، بطول نحو 52 كيلومترًا في اتجاه القنطرة شرق؛ بتكلفة 300 مليون جنيه .

جدير بالذكر أنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير شبكة الطرق في شمال سيناء؛ تنفذ وزارة النقل خطة صيانة دورية لحماية الطرق من العوامل الجوية (السيول- تحرك الكثبان الرملية) .