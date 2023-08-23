فيتامين "د".. جمال شعبان ينشر نصائح وتحذير مهم

القاهرة - مصراوي:

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومي، عدد من النصائح والمعلومات بشأن فيتامين "د".

وقال شعبان عبر حسابه على فيسبوك اليوم الأربعاء، إن "ڤيتامين د هو أقرب إلى الهرمون لأنه يتم تصنيعه في الجلد من الكولسترول بتحفيز من أشعة الشمس، ولو أتيح التعرض للشمس بفترات كافية ليس الوجه واليدين فقط لكن مساحة أكبر من الجلد (الشمس مفيدة وضارة)، مع احتواء الطعام على البيض والألبان والأسماك لما كانت ثمة حاجة لتناول المستحضرات الفيتامينية".

وأشار إلى أن المعدل المناسب لا يقل عن ٣٠ نانو جرام في الملليليتر، وحديثا بعض الدراسات تهدف للوصول إلى معدل 50 نانو جرام في الملليليتر.

وشدد على ضرورة إجراء تحليل في معمل موثوق لأن معدلات الخطأ في قياسه واردة جداً.

وبشأن الأشخاص الأكثر عرضة لنقص ڤيتامين د:

* الأطفال

* كبار السن

* من يعانون من مشاكل في المعدة أو الكلي تؤثر علي مستوي فيتامين دي

وتطرق شعبان إلى أعراض نقص فيتامين د، والتي تشمل:

* أوجاع وهشاشة في العظام والمفاصل

* أوجاع في الصدر واختلال في دقات القلب

* الإرهاق

* نقص المناعة

وأوضح أن الفوائد تشمل:

* صحة العظام

* علاج كساح الاطفال

* هشاشة عظام الكبار

أما الفوائد غير المؤكدة، فتشمل: الوقاية من السرطان وأمراض القلب وضعف الانتصاب والالزهايمر والإرهاق ونقص المناعة.

لكنه حذر من أن زيادة ڤيتامين د عن معدلاته الطبيعية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل ترسب الكالسيوم في القلب والأوعية.