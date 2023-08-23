ختام دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة لسيدات المنيا -تفاصيل وصور

كتب- مصراوي:

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا فعاليات ختام دورتَين تدريبيتَين على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة.

عقد الاختبار النهائي وتخريج عدد 34 متدربة، وشمل الاختبار جزءًا نظريًّا وآخر عمليًّا، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام الجديد 2023/ 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات، في لقائه الأخير معهم، بالتوسع في برامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن تحتاج إليها سوق العمل، تماشيًا مع خطة الدولة المصرية لتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقريرًا من محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أكد خلاله تخريج عدد 34 متدربة بعد إجراء الاختبار النظري والعملي لهم، بعد انتهاء فترة التدريب الخاصة بالبرنامج الملتحقين به، منوهاً بأنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمنشآت العاملة داخل المحافظة، انطلاقًا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير أو متوسط بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم.

حضر الفعاليات أيمن الجزار، مدير إدارة بحوث العمالة.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمقرات مراكز التدريب المهني أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدرب في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة تؤهله للعمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، ويجري التدريب على أيدي مدربين مؤهلين جرى اختبارهم في الوزارة على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل داخل المحافظة.