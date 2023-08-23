صرف ونظافة وابتكارات.. تفاصيل مشاركة سويلم في "يوم إفريقيا.. الابتكارات وتبادل المعرفة" -صور

كتب- أحمد السعداوي:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في "الأسبوع العالمي للمياه" في ستوكهولم، فى الجلسة الوزارية رفيعة "يوم إفريقيا.. الابتكارات وتبادل المعرفة"؛ التي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية.

وأكد سويلم أهمية تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقارة الإفريقية للحفاظ على الصحة العامة وصيانة النظام البيئي والتنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم من تمتع قارة إفريقيا بموارد وفيرة من المياه العذبة؛ فإن التقدم نحو تحقيق الأهداف القارية والعالمية في ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي غير كافٍ، وأنه على الرغم من تحسن نسبة السكان الأفارقة الذين يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمات؛ فإنه وطبقًا لتقارير الاتحاد الإفريقي فإن أكثر من ٨٠٠ مليون شخص في إفريقيا يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي ونحو ٤٣٠ مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، ومع ذلك لا يزال تمويل القطاع غير متناسب مع طموحات التطوير في ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي بالقارة.

وأضاف سويلم أن الاتحاد الإفريقي يسعى لتحقيق التغطية الشاملة بنسبة ١٠٠% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحلول عام ٢٠٣٠، كجزء من أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣، ولذلك يتم تنظيم هذه الجلسة لمناقشة آليات التمويل المبتكرة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا والمعني بالمياه، وإجراءات تسريع العمل على تحقيق الأهداف القارية والعالمية في مجال الصرف الصحي والنظافة الصحية في إفريقيا، وزيادة الاعتماد على الابتكارات وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ لمواجهة آثاره السلبية، ونسعى من خلال هذه الجلسة لتحفيز الإجراءات اللازمة لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية، وتنشيط التزام الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي بزيادة الإجراءات الرامية لتحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا، والإسراع في صياغة رؤية المياه في إفريقيا لما بعد عام ٢٠٢٥.

وتوجه وزير الري بالدعوة للدول والمؤسسات الشريكة والقطاع الخاص؛ لدعم جميع الأحداث الإفريقية الوطنية والإقليمية لرفع صوت إفريقيا عاليًا على المستوى الدولي، والانخراط في أنشطة "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" باعتباره المنصة الأفضل لبناء القدرات وتبادل المعرفة، وأيضًا الدعوة للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه المزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأيضًا مؤتمر AfricaSan7 الذي سيعقد في ناميبيا في شهر نوفمبر المقبل.