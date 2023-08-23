حدث ليلا| مدبولي يشارك في تجمع "البريكس".. عوض تاج الدين يكشف تطورات متحور كورونا الجديد
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
-خاص| بعد ظهور المتحور الجديد.. عوض تاج الدين يكشف موقف ارتداء الكمامة
-متحور كورونا الجديد.. هاني الناظر يقدم عدد من النصائح للمواطنين
-بعد ظهور حالتي إصابة.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا لمتحور كورونا الجديد؟
-بعد رصد حالتين في مصر.. عوض تاج الدين يوجه رسالة بشأن متحور كورونا الجديد
-قبل مشاركته في بريكس.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير مطار القاهرة
-الآن.. نتيجة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر (رابط مفعل)
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