حدث ليلا| مدبولي يشارك في تجمع "البريكس".. عوض تاج الدين يكشف تطورات متحور كورونا الجديد



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-خاص| بعد ظهور المتحور الجديد.. عوض تاج الدين يكشف موقف ارتداء الكمامة

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-متحور كورونا الجديد.. هاني الناظر يقدم عدد من النصائح للمواطنين

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-بعد ظهور حالتي إصابة.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا لمتحور كورونا الجديد؟



-بعد رصد حالتين في مصر.. عوض تاج الدين يوجه رسالة بشأن متحور كورونا الجديد​

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-قبل مشاركته في بريكس.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير مطار القاهرة

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-الآن.. نتيجة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر (رابط مفعل)

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-ضرائب شقق الإيجار والمفروش والمحلات.. مصادر تكشف سر المنشور الحكومي

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"سجدت لله شكراً".. منى عبد الغني تكشف تفاصيل نجاة ابنها من الغرق

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-الفريق أسامة ربيع: الإعلان عن قناة السويس "خضراء" بحلول عام 2030

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-البلشي: صحفيو BBC أخطرونا بنيتهم تجديد الإضراب عن العمل 10 أيام أخرى

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-مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن بيان "العدل" بشأن قضية التمويل الأجنبي

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-ملامح مشروع مفوضية مناهضة التمييز: مستقلة ولا تخل بمحددات الأمن القومي

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ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس في قضية انتخابات جورجيا

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باكستان تعلن إنقاذ جميع الركاب العالقين على متن التلفريك المعطل

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أمريكا تطالب بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول فوراً

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"الوحيدة على الكوكب".. حالة ولادة نادرة لزرافة تشبه الغزال (فيديو)

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كفالة 200 ألف دولار وعدم إرهاب الشهود.. أبرز ما جاء في اتفاق ترامب لتسليم نفسه

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