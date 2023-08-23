متحور كورونا الجديد.. هاني الناظر يقدم عدد من النصائح للمواطنين
كتب- عمر كامل:
قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث، عددا من النصائح للمواطنين بعد الإعلان عن ظهور حالتي إصابة بالمتحور الجديد لكورونا في مصر.
وأكد الناظر خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضرورة التباعد الاجتماعي خصوصا في الأماكن الزحمة مثل السوبر ماركت والبنوك والتجمعات والمواصلات.
وشدد على ارتداء الماسك الطبي وعند العودة إلى المنزل يتم غشل الأيدي بالماء والصابون وأيضا قبل الطعام.
وأشار إلى عدم تشارك الطعام أو الشراب مع الآخرين، متابعا: "ولا ننسي دائما أن الوقاية خير من العلاج وربنا يحفظ حضراتكم وأبنائكم جميعا".
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