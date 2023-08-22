البلشي: صحفيو BBC أخطرونا بنيتهم تجديد الإضراب عن العمل 10 أيام أخرى

كتب- إسلام لطفي:

أخطر الصحفيون والعاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة، نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي بنيتهم تجديد إضرابهم لمدة 10 أيام أخرى، وطالبوا النقابة بدعم الإضراب وإرسال إخطاراته القانونية للمؤسسة والجهات المعنية.

وأوضحوا أن قرار الإضراب يأتي احتجاجا على تدني رواتبهم والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسات المالية، ما يٌعمق إحساس الصحفيين والعاملين بالتمييز وربما ما هو أكثر من ذلك، بالإضافة إلى التعنت الذي تنتهجه إدارة بي بي سي في التعامل مع أزمتهم الحالية.

وذكر البلشي أنه شرع العاملون في جمع توقيعات لتقديم شكوى جماعية لمكتب العمل اعتراضا على خصم أيام الإضراب السابقة من رواتبهم، في إجراء عقابي واضح بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة.

وأضاف: إذ يؤكد العاملون تمسكهم بحقوقهم ونيتهم عدم التراجع، فإنهم يؤكدون أيضا انفتاحهم على الحوار، وحرصهم على إنهاء هذه الأزمة.

وتابع: كما يدعو العاملون إدارة بي بي سي في لندن إلى اتخاذ خطوات جادة من أجل حوار بناء يحل الأزمة بشكل عادل وينهي السياسات التمييزية ضد مكتب القاهرة.

وبدأ صحفيو مكتب بي بي سي بالقاهرة، إضرابًا عن العمل أمس الإثنين، احتجاجًا على سياسة الإدارة معهم وتدني ورواتبهم وما وصفوه بأنه تعنت معهم.