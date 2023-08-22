إعلان

BBC

مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن بيان "العدل" بشأن قضية التمويل الأجنبي

10:09 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

الحوار الوطني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ:

ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن مثل هذه الإجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

الحوار الوطني وزارة العدل قضية التمويل الأجنبي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الزراعة تستعد لتطبيق الدورة الزراعية في القمح اعتبارا من الموسم المقبل
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بث مباشر- إصابتان بكورونا الجديد في مصر.. حسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة وهل نعود للكمامات واللقاحات؟