مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن بيان "العدل" بشأن قضية التمويل الأجنبي
القاهرة - أ ش أ:
ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني البيان الصادر من وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.
وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن مثل هذه الإجراءات تصب يقيناً في صالح الأجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 175 جنيها.. أفضل ثلاجة 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفساتين للنساء في صيف 2023.. بأسعار تبدأ من 159 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أواني طهي جرانيت وتيفال 2023 تبدأ من 249 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB لشحن الهواتف الذكية يبدأ سعره من 42 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع ماكينات القهوة والشاي بخصم حتى 23%تفاصيل
-
تبدأ من 140 جنيها.. أفضل أسعار "شنط المدارس" للعام الدراسي الجديدتفاصيل
فيديو قد يعجبك: