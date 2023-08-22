خاص| بعد ظهور المتحور الجديد.. عوض تاج الدين يكشف موقف ارتداء الكمامة

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، مدى الحاجة للعودة لارتداء الكمامات بشكل عام، بعد ظهور المتحور الجديد "EG.5" في مصر.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي، أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2.

وفي تصريحات لـ"مصراوي"، قال تاج الدين إن "ارتداء الكمامات ضروري لمن يعاني من برد أو زكام".

وشدد على أنه "لا يوجد أي تغيير في منظومة أو استراتيجية اللقاحات إلا لبعض الفئات المستهدفة حتى الآن، وهي الأكثر عرضة للخطورة للأمراض التنفسية بصفة عامة ومن ضمنها المتحورات الجديدة".

وأشار إلى أن جرعة لقاحات كورونا تنتهي بعد فترة معينة، وفي هذه الحالة وعلى غرار الإنفلونزا الموسمية سيحتاجون إلى الحصول على جرعة قبل فصل الشتاء للفئات المستهدفة، ككبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، والأمراض المناعية.

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