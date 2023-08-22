"الوطنية للإعلام": إعداد الدراسة المالية اللازمة لتمويل تنفيذ الترقيات

كتب- إسلام لطفي:

قرر مجلس الهيئة الوطنية للإعلام تكليف القطاع الاقتصادي بإعداد الدراسة المالية اللازمة لتمويل تنفيذ ترقيه العـاملين المستحقين بالهيئة.

وذكر بيان أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار حرص الوطنية للإعلام على تحفيز العاملين بها ورفع روحهم المعنوية وحفاظا على استقرارهم الوظيفي.

كانت هناك توجيهات مستمرة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، للجهات والإدارات المعنية بالهيئة بمتابعة الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر وبذل كافة الجهود لتنفيـذ ترقيات الزملاء بالوطنية للإعلام.