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"الوطنية للإعلام": إعداد الدراسة المالية اللازمة لتمويل تنفيذ الترقيات

09:47 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب- إسلام لطفي:

قرر مجلس الهيئة الوطنية للإعلام تكليف القطاع الاقتصادي بإعداد الدراسة المالية اللازمة لتمويل تنفيذ ترقيه العـاملين المستحقين بالهيئة.

وذكر بيان أصدرته الهيئة اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار حرص الوطنية للإعلام على تحفيز العاملين بها ورفع روحهم المعنوية وحفاظا على استقرارهم الوظيفي.

كانت هناك توجيهات مستمرة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، للجهات والإدارات المعنية بالهيئة بمتابعة الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر وبذل كافة الجهود لتنفيـذ ترقيات الزملاء بالوطنية للإعلام.

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الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين ترقيه العاملين بالوطنية للإعلام

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