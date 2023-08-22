إعلان

BBC

"سجدت لله شكراً".. منى عبد الغني تكشف تفاصيل نجاة ابنها من الغرق

08:58 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

منى عبدالغني ونجلها

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- عمر كامل:

كشفت الإعلامية منى عبدالغني مقدمة برنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا" تفاصيل نجاة نجلها من الغرق.

وقالت عبدالغني خلال برنامجها، إنها أنها كانت على الهواء مباشرة وانتهت من العمل، وعقب مغادرتها غرفة العمل اتصل بها نجلها وأخبرها بنجاته من الغرق حيث سحبه تيار المياه إلى الأسفل وغمرت المياه رأسه، لافتة أنها لم تفكر في شئ سوى السجود لله تعالى.

وأوضحت أن أسباب ذكرها للواقعة على الهواء مباشرة لتحذير وتنبيه الأسر وأولياء الأمور من هذا الأمر، مستدركة: "كان مطمن قلبي إنه هو اللي بيكلمني وقعدت أقول الحمدلله يارب ونقول الحمدلله لما نبص للمصيبة اللي نجانا الله منها".

وتابعت: "نذكر هنا كلام سيدنا عمر بأن لا يصيبنا الله في ديننا وربنا ألهمني الصبر في ديني وقولت الحمدلله وقتها".

سوق مصراوى

منى عبدالغني الستات ما بيعرفوش يكدبوا النجاة من الغرق

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس وزراء المجر يستقبل البابا تواضروس الثاني
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| وزير المالية يكشف لمصراوي سبب طلب مصر الانضمام لبريكس