بعد رصد حالتين في مصر.. عوض تاج الدين يوجه رسالة بشأن متحور كورونا الجديد​

كتب- أحمد جمعة:

أثار إعلان وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، إصابة حالتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "EG-5.2"، مخاوف من انتشاره بشكل أوسع خلال الأيام المقبلة، مما يُعيد إلى الأذهان الأيام الأولى للجائحة عامي 2020 و2021.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في تصريحات لمصراوي، إن المتحور الجديد هو نوع من المتحورات المتوقعة بالنسبة لنا، وليس أمر مفاجئاً.

وأضاف: "رُصد عن المتحور الجديد أنه أكثر انتشارًا، لكن معظم الحالات تُصاب بأعراض بسيطة للغاية وتستجيب للعلاج، ولم تُسجل أي حالات شديدة للغاية أو وفيات حتى الآن".

وشدد مستشار الرئيس للصحة على أن الموقف لا يستدعي إلا علاج الحالات التي تُصاب بالمتحور الجديد، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية حتى لا تُصيب الأخرين وتنقل العدوى، متابعًا: "لا داعي للخوف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي، أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2.

وقالت الوزارة إن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وشددت على أن قطاع الطب الوقائي يطبق نظاما دقيقًا لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والإلتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.