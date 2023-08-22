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BBC

وزير الري يشيد بالتعاون الدائم بين مصر والسويد في مجال الموارد المائية

07:10 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

الدكتور هاني سويلم

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استوكهولم - أ ش أ:

أشاد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بالتعاون الدائم بين مصر والسويد في مجال الموارد المائية، وخاصة الدعم المقدم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا" لمصر والدول الإفريقية في مجال المياه.

وأكد الوزير الرغبة في تطوير هذا التعاون خلال الفترة القادمة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لمصر في عدد من المجالات الخاصة بالمياه، في ظل وجود عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها الحكومة السويدية، ويمكن أن تلبي المطالب المصرية، لا سيما في مجال بناء القدرات.

جاء ذلك في لقاء لوزير الري مع جون فورسيل وزير التعاون الإنمائي السويدي، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في استوكهولم.

ودعا الدكتور سويلم، الجانب السويدي للاستمرار في المشاركة الفعالة بالأنشطة المرتبطة بمؤتمرات المناخ لمواصلة النجاحات التي تحققت خلال مؤتمر (COP27)، مع توجيه الدعوة للجانب السويدي لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه (AWARE)، خاصة في ضوء الدور المهم لوكالات التمويل والمنظمات السويدية العاملة بمجال المياه في دعم هذه المبادرة.

ولفت الوزير لأهمية قيام الجانب السويدي بتقديم المنح والمساعدات الفنية في قطاع المياه للدول الإفريقية لمواجهة تحديات المياه والغذاء التي تواجه القارة ودعم السياسة الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بهذه الدول.

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