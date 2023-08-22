تطوير منطقة رمسيس.. نائب محافظ القاهرة يحسم الجدل بشأن إزالة عقارات

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن مخطط تطوير منطقة وميدان رمسيس لا يتضمن إزالة أي عقارات خاصة بالمواطنين.

وقال عبد الهادي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك بعض المباني الحكومية الصغيرة وتم الانتهاء من إزالتها، مشددا على أنه لا يوجد إزالات لعقارات الأهالي.

وأضاف نائب محافظ القاهرة أن أعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بدأت بالفعل في محيط المكان من أجل تخفيف حل السيولة المرورية في المنطقة.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا تم نشره في الجريدة الرسمية بشأن إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون كمنطقة إعادة تخطيط.

وتضمن قرار المحافظ، في مادته الأولى: إعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبرى الليمون كمنطقة إعادة تخطيط طبقا للحدود والإحداثيات، تنفيذا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 28 برئاسة رئيس الوزراء بتاريخ 2023/1/31.

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